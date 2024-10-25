بعد حريق شقته..أبو الليف يُعاتب مصطفى كامل ومجلس نقابة الموسيقيين

كتب- هاني صابر:

وجه المطرب نادر أبو الليف، رسالة عتاب للمطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، ومجلس إدارة نقابة الموسيقيين لتجاهلهم في السؤال عنه بعد تعرض شقته في حدائق الأهرام للحريق.

وكتب أبو الليف، عبر حسابه على فيسبوك: "إلى الآن لا حس ولا خبر ولا أي إتصال من نقابة المهن الموسيقية، ولا أي سؤال من أي عضو مجلس أو النقيب".

وأضاف: "والدنيا كلها عمال تتصل عليا علشان تطمن عليا.. شكرا السيد النقيب مصطفى كامل، وشكرا لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية".

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