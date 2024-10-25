وفاة والدة الفنان أحمد عصام.. موعد ومكان الجنازة

كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان ومصمم عروض الألعاب النارية أحمد عصام، عن وفاة والدته في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 25 أكتوبر.

وكتب عصام، عبر حسابه على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون .. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شئ عنده بأجل مسمى.. فقدت أغلى ما في حياتي وأغلى شئ عندي أمي الغالية الحاجة/ فوزية عبد الرؤوف.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة ..

صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس".

ويشارك أحمد عصام بتصميم الألعاب النارية بعدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء منهم الفنان تامر حسني نظرًا لعلاقة الصداقة القوية التي تجمعهما وشاركا من قبل بأكثر من عمل فني.

يذكر أن، أحمد عصام يشارك بفيلم "آل شنب" وسط بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية المقرر عرضه نهاية شهر أكتوبر الجاري.