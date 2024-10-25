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"السن مش جريمة".. إسعاد يونس توجه رسالة للسيدات المسنات

10:31 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024

إسعاد يونس

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كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة إسعاد يونس رسالة للسيدات كبار السن والمسنات، عقب ظهورها ضيفة ببرنامج "الراديو بيضحك"، على راديو "9090".

وقالت إسعاد يونس": "أنا دايما طول الوقت عندي هدف، إن الناس تفضل عايشة وماتتركنش على الرف بالذات الستات".

وأضافت: "دايما خطابي للستات كده.. أقول أنا سني كذا عشان يعرفوا إن السن مش جريمة، وأنا بعمل كده وأنا قد كده، عشان يقولوا مش عشان أتمنظر مفيش حاجة أتمنظر بيها".

وأكملت: "احنا مجتمع بدرجة كبيرة مش ودود أوي مع كبار السن، وده كان همي نفسي الصورة تكتمل عند الستات ونخلق زوزوهات كتير والحمد لله وفقنا في الحتة دي".

وتشارك إسعاد يونس في مسلسل "تيتا زوزو"، من بطولة بسمة داود، محمد كيلاني، مصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

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