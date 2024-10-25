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شريف منير يوجه رسالة لـ عمرو دياب بعد لقائهما في حفل دبي

11:01 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024

شريف منير ينفي تصريح حسن شاكوش عنه هذا الكلام لم ي

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كتب- مروان الطيب:

أعرب الفنان شريف منير، عن سعادته بلقائه النجم عمرو دياب بأحد الحفلات الغنائية التي أحياها في دبي وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، حيث شارك بالعزف على الدرامز.

ونشر شريف منير صورة جمعته بعمرو دياب من كواليس الحفل، وعلق عليها: "والله زمان، مش عارفين نتقابل في مصر، اتقابلنا امبارح في دبي".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان شريف منير كانت بفيلم "السرب" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وقت عرضه تجاريًا.

شريف منير وعمرو دياب من حفل دبي

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