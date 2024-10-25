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على طريقتها الخاصة.. آمال ماهر تحتفل بتتويج الأهلي بكأس السوبر المصري

12:59 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024

المطربة آمال ماهر

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كتب - معتز عباس:

احتفلت المطربة آمال ماهر بتتويج فريق الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه.

ونشرت آمال عبر حسابه الرسمي التواصل الاجتماعي "إكس"، شعار النسر وقلوب.

حصد النادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه، عقب الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7/6، بعد انتهاء توقيت المباراة الأصلي بدون أهداف.

آمال ماهر على اكس

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المطربة آمال ماهر آمال ماهر تحتفل بتتويج الأهلي كأس السوبر المصري الأهلي يفوز علي الزمالك
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