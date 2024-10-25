عزيز الشافعي يوجه رسالة للاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

كتب - هاني صابر:

وجه الملحن عزيز الشافعي، رسالة للاعبي الزمالك بعد خسارة كأس السوبر المصري أمام الأهلي بضربات الحظ الترجيحة بعد مباراة مثيرة بينهما أقيمت في دولة الإمارات الشقيقة.

وكتب عزيز الشافعي، عبر حسابه على "إكس": "كل الشكر لأبطالنا، في ظل فرق الامكانيات المادية و الفنية و الظروف الغريبه ، مباراه عظيمه لابطال السوبر الأفريقي و خساره صعبه للسوبر المصري امام النادي الأهلي، شكرا نادي الزمالك وجمهوره العظيم".

وحصد النادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه، عقب الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7/6، بعد انتهاء توقيت المباراة الأصلي بدون أهداف.

كل الشكر لأبطالنا

في ظل فرق الامكانيات المادية و الفنية و الظروف الغريبه ، مباراه عظيمه لابطال السوبر الأفريقي و خساره صعبه للسوبر المصري امام النادي الأهلي

شكرا نادي #الزمالك و جمهوره العظيم — عزيز الشافعي (@azizelshaf3i) October 24, 2024

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