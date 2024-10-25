"كان ماتش ممتع".. أحمد زاهر يهنئ الأهلي على التتويج بكأس السوبر المصري

كتب - معتز عباس:

هنأ الفنان أحمد زاهر النادي الأهلي وجماهيره، بعد التتويج بكأس السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه.

وكتب زاهر، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "مبروك النادي العظيم النادي الأهلي ومبروك لرجاله الأهلي الجامدين، وهاردلك للنادي الكبير نادي الزمالك حقيقي كان ماتش ممتع بين قطبي الكرة المصرية".

حصد النادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه، عقب الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7/6، بعد انتهاء توقيت المباراة الأصلي بدون أهداف.

اقرأ أيضا..

"خالصين".. هكذا علق نبيل الحلفاوي على تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري

أمينة خليل: "أنا من أول دورة وحاسة إني من عائلة مهرجان الجونة"