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حدث بالفن| موقف محرج لفنانة وحفل افتتاح مهرجان الجونة ونجمة ممنوعة من دخول السعودية

12:05 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024
حدث بالفن| موقف محرج لفنانة وحفل افتتاح مهرجان الجونة ونجمة ممنوعة من دخول السعودية

النشرة الفنية

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إعداد - مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ عمرو يوسف ومي عز الدين يفتتحان موسم الرياض بمسرحية "قلبي وأشباحه"، 50 صورة لنجوم الفن من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، جميلة عوض تتعرض لموقف محرج في مهرجان الجونة، مهرجان الجونة السينمائي يقدم التحية لروح أبرز الراحلين في 2024 بحفل افتتاح دورته السابعة، أول ظهور لـ بشرى وزوجها بعد شائعة انفصالهما بمهرجان الجونة، وغيرها من الأخبار.

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