تعرف على موعد ومكان عزاء والدة الفنان عمرو القاضي

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان عمرو القاضي، عن موعد عزاء والدته التي أعلن عن رحيلها الخميس عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر عمرو القاضي موعد ومكان عزاء والدته على نفس التطبيق، وعلق: "عزاء أمي الحبيبة ونور عيني يوم الأحد 27 أكتوبر بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين من بعد صلاة المغرب، اللهم أغفر لها وأرحمها وأسكنها فسيح جناتك وأنزلها منزل صدق عند عزيز مقتدر، مع السلامة يا أمي في رحاب الله، اللهم إرحم كل أم وأغفر لهن وأرزقهم الفردوس الأعلى".

وأعلن الفنان عمرو القاضي عن وفاة والدته، وكتب: "توفيت إلى حمة الله تعالى أمي الحبيبة الغالية ونور عيني، وسيتم صلاة الجنازة غدًا بالسيدة نفيسة بعد صلاة الجمعة والدفن بمدافن الأسرة بالبساتين، أصعب كلمة بكتبها في حياتي لكن يهون على ما نراه على الشاشات للأهل حوالينا في لبنان والقطاع، وإنها رحلت للأحن والأرحم".

وتابع: "لاتعز علي خالقها الرحمن الرحيم، اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها الفردوس الأعلى أنت الكبير الرحيم الغفور، فضلاً وليس أمرًا أرجو الدعاء لأمي".

يذكر أن، الفنان عمرو القاضي شارك في العديد من الأعمال الفنية من بينهم فيلم "الحاسة السابعة" مع الفنان أحمد الفيشاوي، و مسلسل الملك فاروق، والدالي، وشارع عبد العزيز، نابليون والمحروسة.

اقرأ أيضا:

عمرو يوسف ومي عز الدين يفتتحان موسم الرياض بمسرحية "قلبي وأشباحه"

بعد تعذر عرض "آخر المعجزات".. هذا الفيلم يفتتح سابع دورات "الجونة السينمائي"