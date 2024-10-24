محمود البزاوي يحتفل بفوز الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك
كتب - معتز عباس:
احتفل الفنان محمود البزاوي، بتتويج فريق كرة القدم بالنادي الأهلي بكأس السوبر المصري، بعد الفوز على فريق الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية 7-6.
ونشر البزاوي، صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "مبروك يا أهلي وهارد لك للزمالك".
حصد النادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه، عقب الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7/6، بعد انتهاء توقيت المباراة الأصلي بدون أهداف.
اقرأ أيضًا:
رانيا يوسف من الجونة: "احنا بنحب نيجي مهرجان الجونة لأنه بيجيب أفلام مهمة"
بإطلالة جريئة.. كارولين عزمي تتألق في افتتاح الجونة السينمائي
فيديو قد يعجبك: