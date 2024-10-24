"تحديات إضاءة الصورة القاتمة".. نبيل الحلفاوي يحذر قبل نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك

كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس في الإمارات.

وأشار الحلفاوي في تعليقه قبل بداية المباراة حول عدم انشغال طاقم التحكيم والفار بما يحدث خارج الملعب والتركيز في أحداث المباراة، وتقديم مستوى مشرف للتحكيم المصري، إلى جانب تحذيره من اندساس بعض المغرضين لاستغلال أزمة نادي الزمالك.

ونشر الحلفاوي تعليقه على المباراة عبر حسابه الرسمي على "X" وقال: "تحديات إضاءة الصورة القاتمة، طاقم التحكيم ساحة وفار، تحدي نسيان كل ما يحيط بالمشهد وكأنه لم يكن، وتقديم مستوى مشرف للتحكيم المصري، الجمهور لن يخلو الأمر من اندساس بعض المغرضين لاستغلال أزمة الزمالك لإشعال فتنة وخلق حالة من الفوضى أثناء وبعد المباراة، أفسدوا مسعاهم، اللاعبون، تقديم مثال للروح الرياضية ومستوى التعامل الراقي مع كل عناصر اللعبة، وليفز الأفضل، نريد إضاءة الصورة القاتمة.

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على العديد من الأحداث الرياضية، وبالأخص مباريات النادي الأهلي سواء محليًا أو قاريًا في مختلف الرياضات والبطولات نظراً لانتمائه الكروي للقلعة الحمراء، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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