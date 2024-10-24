برسالة مؤثرة.. مريام فارس تحس على الانضمام لـ"اليونيسيف" لدعم نازحي لبنان

كتبت- نوران أسامة

حثت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، على دعم وتقديم المساعدات للشعب اللبناني من خلال الانضمام لحملة منظمة "اليونيسيف" الخاصة بتقديم المعونات للنازحين.

ونشرت مريام، مقطع فيديو عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وقالت فيه: "وطني الحبيب لبنان الذي ولدت فيه وعشت كل حياتي البلد فيه ولد فيه أطفالي يترعرعون الذي أتمنى أن أعيش فيه لبقية حياتي، ينزف، آلاف العائلات فيه تبحث عن الأمان، الأمهات يبكين أطفالهن، وعائلات كثيرة، اليوم تكافح لتأمين أبسط احتياجتها، ومع تصاعد الأزمة، القصص والصور تمزق القلوب، وكأم وكإنسانة سلامة كل طفل تعني لي الكثير، اليوم أطفال لبنان بحاجة إلى مساعدتنا جميعًا".

وأضافت: "أدعو كل شخص منا يستطيع المساعدة، ان يتكاتف معنا ويتبرع لليونيسف، التي تعمل في الميدان وتساعد العائلات النازحة، من خلال توفير المياه والإمدادات الطبية والكثير من المساعدات الإنسانية التي تنقذ الأرواح، كل خطوة مهما كانت صغيرة، يمكنها أن تغير حياة العديد من الأطفال والعائلات المحتاجة في هذه الأوقات لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي، معًا أقوى".

يذكر أن، الفنانة ميريام فارس طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "تزلزلها" عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع موسيقي حسام الدين، ميكس وماستر طيف عادل.

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