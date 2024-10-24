بالصور.. عمرو دياب يتألق في حفل دبي بباقة من أغانيه

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إقبال جماهيري كبير على فيلم توم هانكس "Here" بمهرجان القاهرة السينمائي

كتب- هاني صابر:

أحيا النجم الكبير عمرو دياب، حفلا غنائيا ضخما ليلة أمس في دبي .

وشهد الحفل حضورا كبيرا من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والمجتمع والمال، خاصة وأن الحفل يعد الأكبر الأضخم في هذا الإطار .

وصعد عمرو دياب إلى المسرح وسط تفاعل وحفاوة كبيرين من الحضور ، حيث بدأ كعادته بأغنية يا أنا يا لأ التي ألهبت حماس الجمهور .

وقدم الهضبة باقة من أجمل أغنياته مثل ده لو اتساب، برج الحوت، انت الحظ، وياه، تملي معاك، قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، قبل أن يختتم الحفل بأغنية هتدلع وسط استعراض رائع للألعاب النارية.

وشهد الحفل حضور الفنان شريف منير الذي صعد إلى المسرح وقام بالعزف على الدرامز خلال غناء الهضبة في لفتة نالت اعجاب الحضور.

من ناحية أخرى، يستعد عمرو دياب لاحياء حفل ضخم الليلة في الكويت على مسرح أرينا الذي يعد أضخم مسرح حفلات في دولة الكويت.

وكانت الجهة المنظمة للحفل قد أعلنت في وقت سابق عن نفاذ جميع التذاكر نظرا للإقبال الجماهيري الغفير.