بالصور.. جنات تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

إقبال جماهيري كبير على فيلم توم هانكس "Here" بمهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة جنات الأنظار إليها، خلال مشاركتها في حفل "الليلة العمانية" بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

ونشرت جنات الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة مميزة، ارتدت خلالها فستان باللون البمبي.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "من العين، جميلة جدًا، فوق الروعة، ما شاء الله عزال، قمرك، الجمال والذوق والفن الأصيل، اللوك خطير".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة جنات أغنية "واحدة واحدة"، التي طرحتها خلال الأشهر الماضية، عبر جميع المنصات الغنائية.

اقرأ أيضًا

وفاة والدة الفنان عمرو القاضي.. تعرف على موعد ومكان العزاء

بالصور| الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي

أول تعليق من جوري بكر بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "برغم القانون"

صاحبة أجمل إطلالات.. 35 صورة لملكة ريد كاربت مهرجان الجونة خلال 6 دورات

عمرو يوسف ومي عز الدين يفتتحان موسم الرياض بمسرحية "قلبي وأشباحه"