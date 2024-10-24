علي ربيع يستعيد ذكرياته في الثانوية العامة

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان علي ربيع عن ذكرياته ورحلته في الثانوية العامة.

وقال "ربيع" في لقائه ببرنامج "فايق ورايق" تقديم الإعلامي إبراهيم فايق: "كنت طالب شاطر وبنجح حلو، وفي ثانوي ضميت السنتين على بعض، جبت في تانية 70 %، وفي تالتة جبت 90%، ولما اتجمعوا بقوا 84 ونص، وكنت أدبي وكان هدفي أدخل جامعة القاهرة عشان قريبة من بيتي، ومكنش في دماغي جامعة معينة ودماغي في المصارعة والكورة والألعاب".

وتابع: "ولعبت مصارعة عشان الكورة منفعتش معايا ومنجحتش فيها، ولعبت مصارعة روماني، وقولت هتمرن وأشرب اللبن وقولت أدخل بطولة الجيزة، ومنها بطولة الجمهورية وبعدها بطولة أفريقيا، بس حصل ودراعي اتكسر وعملت عملية وبطلت".

يذكر أن علي ربيع شارك في بطولة فيلم "عالماشي" الذي تم طرحه في موسم عيد الفطر، وشاركه في العمل كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي (كيمز) وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري.

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