اليوم.. مي فاروق تختتم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

كتبت- سهيلة أسامة:

تختتم الفنانة مي فاروق فعاليات مهرجان الموسيقى العربية لدورته الـ 32 اليوم الخميس 24 أكتوبر، وستحيي حفلًا ضخمًا على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

ويقام الحفل بمصاحبة الأوركسترا قيادة المايسترو تامر فيظى والذي تتغني فيه بمختارات من أهم أعمال الطرب التي قدمها كبار الفنانين خاصة كوكب الشرق أم كلثوم.

وشارك في الدورة ٣٢ من مهرجان الموسيقى العربية عدد من كبار النجوم أبرزهم: مدحت صالح، هاني شاكر، علي الحجار، لطفي بوشناق

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