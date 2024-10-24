إعلان

طرح الإعلان التشويقي لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" استعدادًا لعرضه بالسينمات

12:36 م الخميس 24 أكتوبر 2024

الحريفة ٢

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الحريفة الإعلان التشويقي لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" استعدادًا لعرضه بالسينمات، خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة "Tvision" الإعلان التشويقي على حسابها الخاص بموقع "فيسبوك"، وعلق الحساب: "الإعلان الأول لفيلم الحريفة٢ الريمونتادا، قريبًا في جميع دور العرض".

وعرض فيلم "الحريفة" مطلع العام الجاري وانضم لقائمة أعلى عشر أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وأصبح الأول في قائمة تحقيق أعلى الإيرادات خارج مواسم أفلام عيد الفطر والأضحى والصيف.

دارت أحداث الجزء الأول من فيلم "الحريفة" في إطار كوميدي رياضي حول ماجد الذي تجبره الظروف على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، فيكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم، فينضم إلى فريق المدرسة في مسابقة على أمل الفوز بجائزة كبرى، وشارك ببطولة الجزء الأول نور إيهاب، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، فراس سعيد، سليم هاني، تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من رضا البحراوي بعد هجوم إسلام الملاح

بالفيديو.. ماذا قال النجم العالمي مارتن لورانس عن تركي آل الشيخ؟

سعد لمجرد يعلن طرح أغنيته الجديدة "صقفة" في هذا الموعد

ناصر القصبي يغازل فتاة روبوت في ثاني حلقات "Arabs Got Talent" (صور وفيديو)

أجرأ 40 صورة لنجمات الفن في مهرجان الجونة السينمائي بدوراته السابقة

الحريفة 2 شركة Tvision فيلم الحريفة2 الريمونتادا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
آيه عبدالله تطرح الأغنية الرسمية للبطولة الدولية للفروسية "في أرض الخير"

إعلان

إعلان

"أشد من المعتاد".."مكافحة كورونا"عن نزلات البرد المنتشرة وعلاقتها بـ (كوفيد-19)
الشقة بـ 184 ألفًا.. خريطة بالأماكن والأسعار لشقق محدودي ومتوسطي الدخل بالمحافظات
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة