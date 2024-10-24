بإطلالة كلاسيكية.. أحدث ظهور لأحلام

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، جمهورها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، وحازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت "أحلام"، الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مساء الخير وحشتوني على فكرة".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "جمالك ماشاء الله، مساء الأنوار جميلة الجميلات، أم فهد وحشتيني، يا من على الحسن زاد، قلبي، إحنا اللي اشتقنا ماشاء الله بتصغر ما بتكبر".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أحلام الشامسي، أغنية "فدوة لعيونك" وهي من كلمات الأمير خالد الفيصل، وألحان الموسيقار طلال.

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