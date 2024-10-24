بالصور.. أحمد الفيشاوي رفقة نجله "تيتوس" في أحدث ظهور

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي صورا تجمعه بنجله "تيسون"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق الفيشاوي على الصور قائلًا: "دمي وصديقي الحبيب وسيدي الطيب".

وانهالت عليهم تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "ماشاء الله، ربنا يحفظه، كربون، شبهك أوي، إيه الجمال ده بس، نسخة عن جده فاروق الفيشاوي".

ويستعد الفنان أحمد الفيشاوي لعرض فيلمه "السيستم" على عدد من المنصات خلال الفترة المقبلة وذلك بعد عرضه مطلع العام الجاري.

تدور أحداث فيلم "السيستم" في إطار كوميدي حول قصة الشاب وحيد الذي يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية، وعدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه مصطفى ليساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة، وشارك الفيشاوي البطولة كلا من طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ميس حمدان، تأليف أحمد مصطفى، إخراج أحمد البنداري.

يذكر أن آخر ما عرض للفنان أحمد الفيشاوي هو فيلم "بنقدر ظروفك" في مايو الماضي، وتدور الأحداث في إطار رومانسي حول قضية غلاء الأسعار والاحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، وشارك الفيشاوي البطولة كلا من مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

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