أول تعليق من رضا البحراوي بعد هجوم إسلام الملاح

كتب-مصطفى حمزة:

علق المطرب رضا البحراوي، من جديد، على أزمة أغنية "المولد"، بعد الهجوم الذي تعرض له من المطرب إسلام الملاح، حتى بعد إعلان البحراوي، تراجعه عن تسجيل وطرح الأغنية.

المطرب رضا البحراوي، رد عبر صفحته في موقع فيسبوك، علق، وكتب: "أنا عايز أفهم ليه كمية الغل اللي في وشوشكم دى، كل ما اعمل أغنية كله يجرى على الاستوديوهات، وتلقيح وحاجات كدا مهروشة أوي وكلام غريب، أنا مش مركز مع حد، أنا بعمل شغل، وربنا بيوفقنى وبينجح من عند ربنا".

وتابع،: "الناس بقى اللي مش مريحين نفسهم وبيحاربونى، محدش هياخد غير رزقه، اللي ربنا كتبه له معلش أنا عارف إني عاملكم حرقان "

المطرب رضا البحراوي، كان قد أعلن عن تراجعه عن تقديم أغنية بعنوان "المولد"، بعد طرح المطربين إسلام الملاح وحمادة الليثي، مقاطع فيديو، عبر صفحات مواقع التواصل، خلال تسجيل نفس أغنيه "المولد" أيضا.

وكتب، البحراوي: "أنا لغيت فكرة تسجيل مواد حب الناس وافتح قلبك، من أجل الناس اللي سجلوها، واتمنى التوفيق من كل قلبي ليهم، وربنا يرزق الناس، حبو بعض علشان محدش بياخد رزق حد"