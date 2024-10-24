ناصر القصبي يغازل فتاة روبوت في ثاني حلقات "Arabs Got Talent" (صور وفيديو)

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كتب - هاني صابر:

غازل المطرب ناصر القصبي، عضو لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "Arabs Got Talent"، فتاة روبوت في ثاني حلقاته.

وقال القصبي، خلال الحلقة لفتاة الروبوت: "شايف هيدي الطلة جميلة وحلوة.. طلتك حلوة يا حلوة"، لترد الروبوت عليه قائلة: "شكرا جزيلا على كلماتك اللطيفة".

ووجهت نجوى كرم سؤالا لفتاة الروبوت عن رأيها في ناصر القصبي؟، لترد عليها قائلة: "أعرف ناصر القصبي جيدا، هو ممثل وكوميدي سعودي موهوب ومحبوب لدى الجمهور".

وانطلقت مساء الأربعاء، على قناة 1 MBC ، ثاني حلقات برنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent بموسمه السابع، وذلك من استوديوهات MBC الجديدة بحيّ النرجس في الرياض.

وتضم لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع كل من ناصر القصبي ونجوى كرم وباسم يوسف.

يذكر أن، برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع يعود بعد غياب، ليملأ قلوب الناس ترفيها وحماسا ومتعة.

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