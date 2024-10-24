بالفيديو.. ماذا قال النجم العالمي مارتن لورانس عن تركي آل الشيخ؟

كتب - معتز عباس:

يستضيف برنامج "عرب وود"، على قناة روتانا سينما، النجم العالمي مارتن لورانس، يكشف فيه تفاصيل تقديمه لعرض كوميدي يوم 18 و 19 أكتوبر في بوليفارد سيتي.

ونشر برنامج "عرب وود" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو من مقابلة مارتن لوارنس، الذي تحدث وقال: "تركي آل الشيخ صديقي ولن تكون المرة الأخيرة".

وتابع البرنامج: "ترقبوا اللقاء كاملًا في برنامج عرب وود عبر شاشة روتانا سينما غدًا في التاسعة مساءً".

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يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

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