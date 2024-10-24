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"حفاظا على أكل عيشي ومرتبي"..باسم يوسف يغازل فتاة روبوت وترد على القصبي (فيديو)

12:57 ص الخميس 24 أكتوبر 2024
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  • عرض 5 صورة
    فتاة روبوت اراب جوت تالنت
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    فتاة روبوت اراب جوت تالنت
  • عرض 5 صورة
    فتاة روبوت اراب جوت تالنت
  • عرض 5 صورة
    ناصر القصبي
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كتب - هاني صابر:

غازل المطرب ناصر القصبي، عضو لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "Arabs Got Talent"، فتاة روبوت سعودية تدعى "سارة" في ثاني حلقاته.

وقال القصبي، خلال الحلقة لفتاة الروبوت: "شايف هيدي الطلة جميلة وحلوة.. طلتك حلوة يا حلوة"، لترد الروبوت عليه قائلة: "شكرا جزيلا على كلماتك اللطيفة".

ووجهت نجوى كرم سؤالا لفتاة الروبوت عن رأيها في ناصر القصبي؟، لترد عليها قائلة: "أعرف ناصر القصبي جيدا، هو ممثل وكوميدي سعودي موهوب ومحبوب لدى الجمهور".

كما غازل الإعلامي باسم يوسف، الروبوت سارة قائلا: "حفاظا على أكل عيشي ومرتبي إنك ممكن تبقي مكاني بعد 5 سنين.. فأنا بقول لا"، ليعود باسم ويغير رأيه قائلا: "أنا بغير رأيي وبقول نعم.. معاكي 3 نعم".

وانطلقت مساء الأربعاء، على قناة 1 MBC ، ثاني حلقات برنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent بموسمه السابع، وذلك من استوديوهات MBC الجديدة بحيّ النرجس في الرياض.

وتضم لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع كل من ناصر القصبي ونجوى كرم وباسم يوسف.

يذكر أن، برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع يعود بعد غياب، ليملأ قلوب الناس ترفيها وحماسا ومتعة.

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المطرب ناصر القصبي ناصر القصبي يغازل فتاة روبوت ثاني حلقات Arabs Got Talent عضو لجنة تحكيم بالسم يوسف روبوت سارة
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