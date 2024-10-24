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رسالة باسم يوسف ضد التنمر في ثاني حلقات "Arabs Got Talent" (صور وفيديو)

12:51 ص الخميس 24 أكتوبر 2024
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    مواهب تعرضوا للتنمر (
  • عرض 4 صورة
    مواهب تعرضوا للتنمر
  • عرض 4 صورة
    باسم يوسف (
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كتب - هاني صابر:

وجه الإعلامي باسم يوسف عضو لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "آراب جوت تالنت" - "Arabs Got Talent" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" رسالة لطفلين تعرضا للتنمر في المدرسة بسبب الرقص.

وقال باسم، خلال الحلقة: "المجتمعات العربية فيها مواهب كتير جدا، ولكن للأسف فيه تنمر بيحصل كلما أصبح هناك أولاد يقدمون مواهب خاصة بهم زي اللي احنا شوفناها دي".

وأضاف باسم يوسف: "أنا مبسوط إنكم كسرتوا النمط ده، وكون إنكم تيجوا (آراب جوت تالنت) دي شهادة اني اللي بتعملوه يستحق فعلا التقدير، ودي رسالة لكل الناس اللي بتتنمر عليكم لأنكم هنا في التليفزيون وهم لا".

وانطلقت مساء الأربعاء، على قناة 1 MBC ، ثاني حلقات برنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent بموسمه السابع، وذلك من استوديوهات MBC الجديدة بحيّ النرجس في الرياض.

وتضم لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع كل من ناصر القصبي ونجوى كرم وباسم يوسف.

يذكر أن، برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع يعود بعد غياب، ليملأ قلوب الناس ترفيها وحماسا ومتعة.

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