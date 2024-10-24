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تركي آل الشيخ يروج لـ مسرحية "قلبي وأشباحه" بطولة عمرو يوسف

12:29 ص الخميس 24 أكتوبر 2024

المستشار تركي آل الشيخ

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كتب - معتز عباس:

طرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، البرومو الدعائي لمسرحية "قلبي وأشباحه"، بطولة الفنان عمرو يوسف والفنانة مي عز الدين.

ونشر تركي، مقطع ترويجي للمسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: مسرحية “قلبي وأشباحه” من بطولة الفنان عمرو يوسف والفنانة مي عز الدين ومجموعة من النجوم في بوليفارد سيتي، 29 أكتوبر - 2 نوفمبر".

مسرحية "قلبي وأشباحة" بطولة عمرو يوسف ومي عز الدين وحمدي المرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور ودعاء رجب وإبرام سمير، تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز (زوز) وإخراج محمد محمدي.

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المستشار تركي آل الشيخ الترويج لمسرحية قلبي وأشباحه قلبي وأشباحه بطولة عمرو يوسف الفنان عمرو يوسف انستجرام تركي آل الشيخ الفنانة مي عز الدين
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