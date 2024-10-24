تعليق جديد من الحلفاوي بشأن أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات قبل القمة

كتب- هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات قبل لقاء القمة مع الأهلي بساعات، وذلك في نهائي كأس السوبر المصري.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "كان من الممكن لو عولج الأمر بما هو بديهي ومتوقع أن يتخذ مسارا أفضل كثيرا من هذا المسار المؤسف.. ما زلنا ننتظر انفراجة أخوية إن شاء الله".

وكانت مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات، قد شهدت واقعة مؤسفة بسبب مشادة وقعت بين نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ثنائي الفريق وبين أحد المنظمين في استاد آل نهيان، ثم تدخل عبد الواحد السيد في المشكلة هو الآخر.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الخميس، على استاد محمد بن زايد، في نهائي السوبر المصري المقام في الإمارات.

وتأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري الذي أقيم في الإمارات بعدما انتصر على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي، أما الزمالك فتأهل بعدما فاز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 إثر انتهاء المباراة بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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