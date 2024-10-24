حدث بالفن| إصابة مخرج وطارق الشناوي يهاجم الرقابة ووصول النجوم لحضور مهرجان الجونة

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـإصابة المخرج مراد منير بكسر في القدم، وصول النجوم لحضور الجونة السينمائي، نادين الراسي تتصدر تريند جوجل بعد مغادرة منزلها في لبنان، طارق الشناوي يهاجم الرقابة على المصنفات الفنية بسبب "آخر المعجزات"، حمزة نمرة يعلن وفاة أحد أعضاء فرقته، أول تعليق من إيمان العاصي قبل عرض الحلقة الأخيرة بمسلسل "برغم القانون"، وغيرها من الأخبار.