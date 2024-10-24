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حدث بالفن| إصابة مخرج وطارق الشناوي يهاجم الرقابة ووصول النجوم لحضور مهرجان الجونة

12:15 ص الخميس 24 أكتوبر 2024
حدث بالفن| إصابة مخرج وطارق الشناوي يهاجم الرقابة ووصول النجوم لحضور مهرجان الجونة

النشرة الفنية

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إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـإصابة المخرج مراد منير بكسر في القدم، وصول النجوم لحضور الجونة السينمائي، نادين الراسي تتصدر تريند جوجل بعد مغادرة منزلها في لبنان، طارق الشناوي يهاجم الرقابة على المصنفات الفنية بسبب "آخر المعجزات"، حمزة نمرة يعلن وفاة أحد أعضاء فرقته، أول تعليق من إيمان العاصي قبل عرض الحلقة الأخيرة بمسلسل "برغم القانون"، وغيرها من الأخبار.

درة مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة درة زروق مصطفى كامل المعهد العالي للموسيقى العربية حمزة نمرة محمد ثروت محمد عبدالوهاب نادين الراسي نجيب محفوظ آخر المعجزات مهرجان الجونة السينمائي طارق الشناوي أسماء جلال نجوم الفن المخرج مراد منير إيمان العاصي برغم القانون

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