هكذا هنأ محمد ثروت صديقه مصطفى غريب بعيد ميلاده

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان محمد ثروت التهنئة إلى صديقه الفنان الشاب مصطفى غريب، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر ثروت، صورة تجمع بـ مصطفى غريب عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كل سنة وـنت طيب يا مصطفي وعقبال ١٠٠٠٠٠٠ سنة يا حبيبي ربنا يفرح قلبك.. عيد ميلاد مجلي".

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يذكر أن، محمد ثروت يشارك في فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني، باسم سمرة، هنا الزاهد، محمد ثروت وعصام السقا، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق.

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