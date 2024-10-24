إعلان

هكذا هنأ محمد ثروت صديقه مصطفى غريب بعيد ميلاده

02:00 ص الخميس 24 أكتوبر 2024

محمد ثروت ومصطفى غريب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان محمد ثروت التهنئة إلى صديقه الفنان الشاب مصطفى غريب، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر ثروت، صورة تجمع بـ مصطفى غريب عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كل سنة وـنت طيب يا مصطفي وعقبال ١٠٠٠٠٠٠ سنة يا حبيبي ربنا يفرح قلبك.. عيد ميلاد مجلي".

يذكر أن، محمد ثروت يشارك في فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني، باسم سمرة، هنا الزاهد، محمد ثروت وعصام السقا، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق.

اقرأ أيضا..

الجمعة.. محمد ثروت يشارك في "ليلة عبدالوهاب" ضمن فعاليات موسم الرياض

الكاتب محمد فودة يسترجع ذكرياته مع فاروق حسني : "شاهد على إنجازاته العملاقة"

محمد ثروت مصطفى غريب عيد ميلاد مصطفى غريب انستجرام محمد ثروت فيلم ريستارت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
كان المُلهم والمُعلم.. محمد ثروت يستعيد ذكريات لقائه بـ الموسيقار محمد عبدالوهاب (صور)

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو