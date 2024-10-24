ياسمين صبري بدون مكياج ونسرين طافش داخل سيارتها..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ركين سعد

شاركت الفنانة ركين سعد، متابعيها، صورًا جديدة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية بدلة أنيقة باللون الأسود.

أكرم حسني

هنأ الفنان أكرم حسني، الفنان مصطفى غريب بمناسبة عيد ميلاده، إذ نشر صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنت عادي جدًا طيب يا أقلهم"، ليرد عليه غريب: "وأنت طيب ودايمًا فى حياتي يا كلهم، ونفضل عادي في حياة بعض دايمًا".

شادي شامل

ظهر الفنان شادي شامل، بإطلالة مميزة، مرتديا بدلة باللون الأسود، ونشر الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ياسمين صبري

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، داخل سيارتها بدون مكياج، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة.

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان، صورة لها، وهي تصعد على درج الطائرة لقضاء عطلتها بمدينة الأقصر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام"، وظهرت بملابس كاجوال.

نسرين طافش

شاركت الفنانة ياسمين طافش، متابعيها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت داخل سيارتها.

جلا هشام

ظهرت الفنانة الشابة جلا هشام، وسط الطبيعي، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مرتدية توب وبنطلون باللون الأسود.

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر، صورة جديدة لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة"، وظهرت مرتدية إطلالة صيفية.

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك، أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية جمبسوت باللون الأصفر.