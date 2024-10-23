أول تعليق من إيمان العاصي قبل عرض الحلقة الأخيرة بمسلسل "برغم القانون"

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كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة إيمان العاصي، رسالة لصناع وفريق عمل مسلسل "برغم القانون" قبل عرض الحلقة الأخيرة من العمل.

ونشرت إيمان، صورا من الكواليس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خلصت الرحلة الحلوة الحمد لله على خير، رحلة ابتديت فيها شهر يناير ٢٠٢٤ مع المنتج الفنان صاحب الرؤية الفنية الكبيرة والمهمة والناجحة في عالم الدراما ريمون مقار".

وتابعت: "سعيدة جد بإختيارك ليا بعمل مسلسل متكامل زي برغم القانون خطوة مهمة جد في مشواري الفني، بشكرك على الثقة فيا جدا.. أستاذة نجلاء الحديني مفيش كلام يوصف حبي وإحترامي ليكي ولفنك ورؤيتك الموضوعية لكل الشخصيات وأبعادها النفسية.. أنا محظوظة جدا بشغلي معاكي".

واستكملت: "أستاذ شادي عبدالسلام بفنك وموهبتك قدرت تعيشنا جوة الشخصيات وتفاصيلك الخاصة بكل شخصية اللي خلقتها لينا بشكرك على كل توجيه وتعبك ومجهودك علشان يطلع العمل بالشكل ده وخصوصا وإنك استحملتني".

وأوضحت: "أستاذ علي عادل بحبك جدا وبحترمك و ومبسوطة أنه كان ليا الحظ اني اشتغلت معاك في عمل هو خطوة مهمة جدا في مشواري.. كنت حقيقي مش بس مدير التصوير المسلسل، أنت كنت مهتم بتفاصيل كل حاجة، وكنت بتتعب أكتر مننا كلنا

وحقيقي أنا حظي حلو بيك وبـ (ماركو ويوسف و عزمي وإيكا، أحمد جمال (چيمي) مهندس الصوت بحترمك وبحترم فيك حبك وإخلاصك الشديد لمهنتك اللي هي من أهم عناصر أي عمل فني بشكرك يا أستاذ.. نوبي شكرآ على مجهودك الكبير وخصوصا ديكور روف بيت عم صلاح اللي خلى كل الناس تقلب بورسعيد عليه".

واستضطردت: "الأستاذة مونيا فتح الباب مصممة الملابس بشكرك على انك قدرتي توحدي الشخصيات بالشكل الخارجي ليهم بالشطاره دي اتشرفت جدا بالشغل معاكي.. كل الزملاء الفنانين اللي بجد أتشرفت بالعمل معاكم لأنكم إضافة لأي عمل بفنكم و خبرتكم ومحبتكم لمهنتكم والتفاني المطلق رغم أي حاجة صعبة عشناها سوا هتوحشوني أوي أوي والله".

وأَضافت: "وأخيرا الجمهور العظيم اللي اغمرتونا بمحبتكم وتقديركم الطيب لكل صناع العمل كلمة شكرا مش كفاية ليكم كنتم أصحاب الرحلة والمشوار كنا بنقرأ كل تعليقاتكم وشوفنا تفاعلكم معانا واتبسطنا أوي أنه تعبنا كانت نتيجته رضاكم وده كان اللي بنسعى ليه.. هتوحشوني أوي واللي جاي أحلى".

يذكر أن، الحلقة الأخيرة من مسلسل "برغم لقانون" تُعرض غدا الخميس 24 أكتوبر الساعة السابعة والنصف مساءً على قناة "ON".

مسلسل "برغم القانون" بطولة إيمان العاصي، وليد فواز، هاني عادل، محمد القس، عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبدالسلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز.

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