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"نسأل الله الرحمة والمغفرة".. حمزة نمرة يعلن وفاة أحد أعضاء فرقته

10:04 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

حمزة نمرة

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كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان حمزة نمرة وفاة أحمد شافعي، أحد أعضاء فريقه، ولم يذكر أي تفاصيل آخرى.

وكتب حمزة نمرة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي وفاة زميلنا أحمد شافعي، أحد أعضاء فريقنا، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. نسألكم الدعاء وإنا لله وإنا إليه راجعون".

طرح المطرب حمزة نمرة،أحدث أغانيه الجديدة "استنوا شوية" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من كلمات فلبينو أحمد، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع Metehan Köseoğlu .

يذكر أن حمزة نمرة قدم مؤخرًا حفلًا ضخمًا، خلال فعاليات مهرجان العالمين في دورته الثانية بالساحل الشمالي.

وفاة أحد اعضاء فريق حمزة نمرةوفاة أحد اعضاء فريق حمزة نمرة

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حمزة نمرة وفاة أحمد شافعي فيسبوك حمزة نمرة يوتيوب أغنية استنوا شوية مهرجان العالمين
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