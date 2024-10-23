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بإطلالة كاجوال.. نسرين طافش تخضع لجلسة تصوير جديدة والجمهور يغازلها (صور)

08:39 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 5 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 5 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 5 صورة
    نسرين طافش
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كتب - معتز عباس:

خضعت الفنانة نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة، حازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت نسرين جلسة التصوير عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "العيون تحكي كل شيء".

ظهرت نسرين في جلسة التصوير بإطلالة "كاجول"، مرتدية بنطال جينز وتي شيرت "كت".

رواد انستجرام، تفاعلوا مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "متألقه كالشمس المشرقة"، "أحلى وأجمل فنانة"، "حلوة الحلوات الي ما بعدها أنثى"، "جمال اناقة حلاوة "، "ياسمينة الشام"، "عيونك حلوة وأنتي تحفة".

يذكر أن نسرين طافش تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها مسلسل "بدون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي.

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