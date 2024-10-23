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"هربت بالروب والبيجاما".. نادين الراسي تتصدر تريند جوجل بعد مغادرة منزلها في لبنان

08:17 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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    نادين الراسي...
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    نادين الراسي
  • عرض 10 صورة
    نادين الراسي
  • عرض 10 صورة
    نادين الراسي.....
  • عرض 10 صورة
    نادين الراسي
  • عرض 10 صورة
    نادين الراسي
  • عرض 10 صورة
    نادين الراسي
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    نادين الراسي في برنامج الزمن
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    انهيار نادين الراسي
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كتب - معتز عباس:

تصدرت النجمة اللبنانية نادين الراسي محركات البحث جوجل، الساعات الماضية، بعد نشرها مقطع فيديو عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت نادين في الفيديو، وهي داخل سيارتها بعد مغادرتها منزلها مرتدية البيجاما، والروب.

وتحدثت نادين، في الفيديو، وقالت: "لا تتفاجئوا في لبنان صار نهرب ونترك البيوت بالبيجاما والروب، الليلة تحديدًا أنا اضطريت اطلع من البيت لأن فيه ريحة غريبة عجيبة، ما بعرف ريحة حريق ريحة بارود، كتير مزعجة".

وأضافت: "أنا بشم هيك روايح والليلة هذه تحديد الريحة في كل مكان.. غبار في السماء، ماذا يستخدمون لن نستطيع أن نسأل، نتركها بيد الله".

يذكر أن آخر أعمال نادين الراسي كان مسلسل "عرابة بيروت"، من بطولة نور الغندور، وجيسي عبدو، وكارول عبود، ورندا كعدي وغيرهم من النجوم.

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