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نادين نجيم من أمام مزار "سيدة لبنان": "سلام لكي يا مريم"

07:26 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

نادين نجيم

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كتب - معتز عباس:

دعمت الفنانة نادين نجيم بلدها لبنان، عقب زيارتها إلى مزار سيدة لبنان، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

ونشرت نادين صورة لها من زيارتها لـ مزار سيدة لبنان، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "سلام.. سلام لكي يا مريم، سلام.. سلام لبنان".

فاجأت النجمة نادين نسيب نجيم متابعيها برسالة غامضة ومثيرة للجدل ذكرت انها عزباء، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكانت نادين نسيب نجيم، أعلنت خطبتها فبراير 2023، من السوري ناريك ناربيكيان.

يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل 2024، والعمل من بطولة محمد الأحمد، كارمن لبس، من كتابة بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.

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