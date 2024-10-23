صبا مبارك تتألق في أحدث ظهور لها.. وهدى المفتي تعلق

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

إقبال جماهيري كبير على فيلم توم هانكس "Here" بمهرجان القاهرة السينمائي

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها، مجموعة صور من أخر جلسات تصوير خضعت لها الشهر الماضي.

ونشرت صبا مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "مجموعة صور شهر سبتمبر

وأبدت الفنانة هدى المفتي، إعجابها بالصور، وعلقت: "إيه ده يا واد"

وتفاعل رواد انستجرام، مع الصور، وجاءت التعليقات،كالتالي: "عسل أنتي انيقه"، "جمالها يا ناس"، "رائعة وجميلة"، "أحلى واحدة وقمر"، "حبيبتي.. بحب جمالك".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Saba Mubarak صبا مبارك‎‏ (@‏‎sabamubarak‎‏)‎‏

وتشارك صبا مبارك في مسلسل "وتر حساس"، سيناريو وحوار مينا بباوي، وأمين جمال، ومحمد فضل، ومريم منصور، ومن إخراج وائل فرج. يعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس حصرياً على "يانجو بلاي" قبل عرضه على التليفزيون.

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