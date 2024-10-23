يارا: "ما يهمك يا بيروت"

كتبت- نوران أسامة:

علقت الفنانة يارا على الأحداث في لبنان، بعد أن شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي الغارات، ونتج عنها استشهاد المئات

ونشرت يارا، مقطع فيديو تضمن مشاهد ولقطات متنوعة من بيروت، مرفقة معها أغنية "ما يهمك يا بيروت"، وذلك عبر حسابها لخاص بموقع "X"، وعلقت: "لبنان بعيونا قلب نابض ما ينكسر، الله حامي بلدنا وأهلنا الغالين.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يارا طرحت أغنية "طالبك بالله"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية المختلفة.

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