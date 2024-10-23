تعرف على "مفاجآت" حفل علي الحجار بمهرجان الموسيقى العربية

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المطرب علي الحجار، لتقديم عدة مفاجآت في حفله الغنائي المقام ضمن فعاليات الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية،مساء اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر.

المطرب علي الحجار، يقدم أغانيه بمصاحبة أوركسترا هاثور السيمفوني، بقيادة المايسترو أحمد فرج.

ومفاجأة الحفل، مشاركة المؤلف الموسيقي الإماراتي أحمد الهاشمي، بتقديم مؤلفاته مع بداية الفاصل الثاني، قبل أن يشارك أيضا بالعزف مع أوركسترا هثور السيمفوني بالعزف على البيانو، عند تقديم المطرب علي الحجار، أغانيه.

ويقدم المطرب علي الحجار، 24 أغنية، بمعدل 12 أغنية لكل فاصل، منها أغنيتين من ألحان مدير المهرجان، الفنان خالد داغر، وهم "مفيناش من خوف" من كلمات الشاعر محمد العسيري، و "بطلة حكايتي"، من كلمات الشاعر طارق علي.

الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية، شهدت اعتذار مطربي لبنان عاصي الحلاني، ووائل جسار، بسبب ظروف العدوان اللإسرائيلي، وقدم المطرب أحمد سعد،إعتذاره عن المشاركة، بعد خضوعه لجراحة تجميلية في الفك