أول تعليق من لطيفة بعد حفلها بمهرجان الموسيقى العربية

كتبت- سهيلة أسامة

علقت الفنانة التونسية لطيفة على حفلها في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، وحرص عدد كبير من الجمهور والفنانين على حضوره.

ونشرت "لطيفة" مقطع فيديو من الحفل عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كانت ليلة استثنائية لسلطنة عمان الليلة العمانية للموسيقار السيد خالد بن حمد البوسعيدي بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد، سعدت جدًا لتواجدي معاكم، شكرًا لجمهوري وكل الفانز اللي حضروا الحفلة من كل محافظات مصر".

يذكر أن الفنان لطيفة، طرحت مؤخرًا أغنية جديدة من ألبومها "مفيش ممنوع"، وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، ميكس وماستر بيشوي مجدي.

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