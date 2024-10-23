40 صورة من حفل هاني شاكر وحنين الشاطر ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

كتب - معتز عباس:

تصوير- محمود عبدالناصر:

افتتح المطرب هاني شاكر حفلًا غنائيًا فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، المقام على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور جماهيري كبير من محبي الطرب الأصيل.

قدم هاني شاكر خلال الحفل مجموعة من أشهر أعماله الفنية التي يحبها الجمهور وتفاعل معها بشكل كبير، منها أغنية "أحلف بسماها"، تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي.

كما أطرب هاني شاكر جمهوره، بغناء العديد من الأغاني الوطنية، منها "الشهيد" و"بحبك يا لبنان" و"الهوية عربي"، تزامنا مع الأحداث المؤسفة التي تشهدها فلسطين ولبنان.

شهد الحفل، بكاء الفنان هاني شاكر أثناء غنائه لـ أغنية "بحبك يا لبنان"، والذي تفاعل معه الجمهور بالتصفيق الحاد.

وأحيت المطربة حنين الشاطر حفلًا غنائيًا بمهرجان الموسيقى العربية، وقدمت العديد من أغاني الزمن الجميل، منها "كان يا مكان" لميادة الحناوي، "يا أهل الهوى" و"أسعموني" لوردة، "نور محياك" لأم كلثوم"، كما غنت اغنية أعظم إنجازاتي، والتي طرحتها الأيام الماضية.

ويحيى اليوم الأربعاء المطرب علي الحجار حفلا غنائيا، وذلك على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

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