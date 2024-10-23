بالصور.. حنين الشاطر تتألق وتبدع في حفلها الغنائي بمهرجان الموسيقى العربية

كتب - معتز عباس:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أحيت المطربة حنين الشاطر حفلا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، الذي شهد حضورًا جماهيريا كبيرًا من محبين الطرب الأصيل.

وتألقت حنين على مسرح مهرجان الموسيقى العربية، وقدمت أغاني لنجوم الزمن الجميل منها "كان يا مكان" ميادة الحناوي، "يا أهل الهوى" و"أسعموني" لوردة، "نور محياك" لأم كلثوم"، كما غنت اغنية أعظم إنجازاتي، والتي طرحتها الأيام الماضية.

ويحيى اليوم الأربعاء المطرب علي الحجار حفلا غنائيا، وذلك على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

وتتضمن الدورة الـ32 لمهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، بمشاركة أكثر من 70 مطربًا ومطربة من مختلف الدول العربية، منهم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفي بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجي، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر.

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