بالصور.. انهيار هاني شاكر أثناء غناء "بحبك يا لبنان"

جيهان الشماشرجي تنشر صورًا قبل ظهورها على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة

إقبال جماهيري كبير على فيلم توم هانكس "Here" بمهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود عبدالناصر

دخل الفنان الكبير هاني شاكر في نوبة من البكاء، بعدما قام بغناء أغنية "بحبك يا لبنان"، ضمن حفله بمهرجان الموسيقى العربية

وفي بداية الحفل، وجه النجم الكبير هاني شاكر التحية للشعب الفلسطيني والشعب اللبناني

وقدم الفنان الكبير عددا من الأغاني من بينها: (أحلف بسماها، الشهيد، الهوية عربي) وغيرها

يذكر أن الدورة ٣٢ لمهرجان الموسيقى العربية يشارك بها عدد كبير من النجوم أبرزهم: علي الحجار، مدحت صالح، لينا شماميان، لطفي بوشناق، وآخرون