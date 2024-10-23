إعلان

بالصور.. انهيار هاني شاكر أثناء غناء "بحبك يا لبنان"

01:00 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    غناء أغنية ''بحبك يا لبنان''، ضمن حفله بمهرجان الموسيقى العربية
  • عرض 14 صورة
    غناء أغنية ''بحبك يا لبنان''، ضمن حفله بمهرجان الموسيقى العربية
  • عرض 14 صورة
    غناء أغنية ''بحبك يا لبنان''، ضمن حفله بمهرجان الموسيقى العربية
  • عرض 14 صورة
    غناء أغنية ''بحبك يا لبنان''، ضمن حفله بمهرجان الموسيقى العربية
  • عرض 14 صورة
    غناء أغنية ''بحبك يا لبنان''، ضمن حفله بمهرجان الموسيقى العربية
  • عرض 14 صورة
    غناء أغنية ''بحبك يا لبنان''، ضمن حفله بمهرجان الموسيقى العربية
  • عرض 14 صورة
    غناء أغنية ''بحبك يا لبنان''، ضمن حفله بمهرجان الموسيقى العربية
  • عرض 14 صورة
    غناء أغنية ''بحبك يا لبنان''، ضمن حفله بمهرجان الموسيقى العربية
  • عرض 14 صورة
    غناء أغنية ''بحبك يا لبنان''، ضمن حفله بمهرجان الموسيقى العربية
  • عرض 14 صورة
    غناء أغنية ''بحبك يا لبنان''، ضمن حفله بمهرجان الموسيقى العربية
  • عرض 14 صورة
    غناء أغنية ''بحبك يا لبنان''، ضمن حفله بمهرجان الموسيقى العربية
  • عرض 14 صورة
    غناء أغنية ''بحبك يا لبنان''، ضمن حفله بمهرجان الموسيقى العربية
  • عرض 14 صورة
    غناء أغنية ''بحبك يا لبنان''، ضمن حفله بمهرجان الموسيقى العربية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود عبدالناصر

دخل الفنان الكبير هاني شاكر في نوبة من البكاء، بعدما قام بغناء أغنية "بحبك يا لبنان"، ضمن حفله بمهرجان الموسيقى العربية

وفي بداية الحفل، وجه النجم الكبير هاني شاكر التحية للشعب الفلسطيني والشعب اللبناني

وقدم الفنان الكبير عددا من الأغاني من بينها: (أحلف بسماها، الشهيد، الهوية عربي) وغيرها

يذكر أن الدورة ٣٢ لمهرجان الموسيقى العربية يشارك بها عدد كبير من النجوم أبرزهم: علي الحجار، مدحت صالح، لينا شماميان، لطفي بوشناق، وآخرون

الفنان هاني شاكر انهيار هاني شاكر أغنية بحبك يا لبنان التحية للشعب الفلسطيني مهرجان الموسيقى العربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور.. حنين الشاطر تتألق وتبدع في حفلها الغنائي بمهرجان الموسيقى العربية

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو