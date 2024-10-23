مي عمر بشوارع لندن وهنادي مهنا بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريم سامي

شاركت الفنانة ريم سامي متابعيه، أحدث ظهور لها ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان جينز قصير.

جوري بكر

نشرت الفنانة جوري بكر صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام، من خلال خاصية القصص القصرة، وظهرت بمكياج أنيق.

أسيل عمران

تودع أسيل عمران الأجواء الصيفية، ونشرت صورًا لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت من أمام الشاطئ، وارتدت فستان قصير باللون الأبيض.

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر بإطلالة شتوية، أثناء تواجدها بـ لندن ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

مريم أوزلي

نشرت الفنانة التركية مريم أوزلي، أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان قصير باللون اللبني.

هنا شيحة

ظهرت الفنانة هنا شيحة، برفقة أصدقائها ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل متابعيها.

أسما شريف منير

شاركت أسما شريف منير متابعيها صورًا جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بشعر مستعار.

هنادي مهنا

ظهرت الفنانة مهنا بدون مكياج، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

غادة رجب

نشرت الفنانة غادة رجب صورة جديدة لها، وظهرت من داخل سيارتها، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

طه دسوقي

هر الفنان طه دسوقي برفقة زوجته نادين كتشيدجيان، ونشر الصورة على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وأنتي أحلى الحلوات، ربنا يديمك عليا نعمة".