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حدث بالفن| انفصال داليا مصطفى وشريف سلامة وشيرين تدخل موسوعة جينيس وشقيق ياسمين عبدالعزيز يثير الجدل

12:21 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024
حدث بالفن| انفصال داليا مصطفى وشريف سلامة وشيرين تدخل موسوعة جينيس وشقيق ياسمين عبدالعزيز يثير الجدل

النشرة الفنية

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إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ شيرين عبد الوهاب تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، فيفي عبده بالحجاب وتتصدر تريند جوجل لهذا السبب، تركي آل الشيخ يعلق على غناء محمد ثروت في بروفة "ليلة عبد الوهاب"، شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل بصورة مع أحمد العوضي، محمد القس يكشف تفاصيل مكالمته مع أحمد السقا، انفصال داليا مصطفى عن شريف سلامة، وغيرها من الأخبار.

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