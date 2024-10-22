"نرجو أن تنهي الجلسة هذه المهزلة".. نبيل الحلفاوي يعلق على أزمة نادي الزمالك قبل نهائي السوبر المصري

كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تفاقم أزمة لاعبي نادي الزمالك واحتجازهم في الإمارات عقب الاعتداء على أحد منظمي مباراة الزمالك ضد نادي بيراميدز التي أقيمت في الإمارات وانتهت بفوز نادي الزمالك بركلات الترجيح.

ونشر الحلفاوي تعليقه على الأزمة عبر حسابه الرسمي على "X" وتمنى أن تنتهي في الجلسة العاجلة المقرر إقامتها غدًا الأربعاء وعلق: "كنا ننتظر متعة كروية تخرجنا لمدة ساعتين من اكتئاب متابعة الدمار وجرائم الحرب في فلسطين ولبنان، فإذا بهم يزيدونا اكتئابا بما آلت إليه الأمور".

مضيفًا: "نرجو أن تنهي جلسة الغد هذه المهزلة بأفضل نتيجة ممكنة وأن يتوقف الانزلاق إلى مزيد من التصريحات والتعليقات المسيئة ونتحول للتركيز مع لقاء كروي مشرف بإذن الله".

وكان للفنان نبيل الحلفاوي تعليقًا على أزمة لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم الشهير بـ "كهربا" وقرار إدارة النادي الأهلي بعودته على مصر وعدم انضمامه لتشكيل الفريق في المباراة التي ستجمعه بنادي الزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامته يوم الخميس المقبل، وذلك عقب دخوله في مشادة مع المدير الفني مارسيل كولر نظرًا لعدم مشاركته في التشكيل الأساسي للمباراة.

وقال الحلفاوي: "الفرق شاسع بين الأهلي كمؤسسة رياضية عملاقة وناجحة وبين غيره من الأندية مش ببلاش ومش بالكلام واليفط، ارجعوا للمشكلتين بالأمس ورد فعل المسؤولين، هناك فرق".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على العديد من الأحداث الرياضية، وبالأخص مباريات النادي الأهلي سواء محليًا أو قاريًا في مختلف الرياضات والبطولات نظراً لانتمائه الكروي للقلعة الحمراء، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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