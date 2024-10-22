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لم يحذف صورها.. آخر صورة ورسالة رومانسية من شريف سلامة لـ داليا مصطفى قبل الإنفصال

11:20 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    داليا مصطفى وزوجها شريف سلامة
  • عرض 19 صورة
    داليا مصطفى وزوجها
  • عرض 19 صورة
    داليا مصطفى وزوجها
  • عرض 19 صورة
    داليا مصطفى وشريف سلامة
  • عرض 19 صورة
    داليا مصطفى وشريف سلامة
  • عرض 19 صورة
    داليا مصطفى وغادة طلعت
  • عرض 19 صورة
    داليا مصطفى من كواليس مسلسل روج أسود
  • عرض 19 صورة
    الفنانة داليا مصطفى
  • عرض 19 صورة
    الفنانة داليا مصطفى
  • عرض 19 صورة
    داليا مصطفى تواصل تصوير مشاهدها من مسلسل روج أسود
  • عرض 19 صورة
    داليا مصطفى وابنتها سلمى (1)
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    داليا مصطفى وابنتها سلمى (4)
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    داليا مصطفى وابنتها سلمى (3)
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    داليا مصطفى
  • عرض 19 صورة
    داليا مصطفى
  • عرض 19 صورة
    داليا مصطفى وابنتها سلمى (5)
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    داليا مصطفى وابنتها سلمى
  • عرض 19 صورة
    داليا مصطفى تروج لمسلسل روج أسود
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كتب - معتز عباس:

أعلن مصدر مقرب من الفنانة داليا مصطفى، انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة منذ فترة، وهناك مساعي للصلح بينهما.

داليا مصطفى، حذفت صورها مع زوجها شريف سلامة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، إلا أن زوجها لم يقم بنفس رد الفعل على حسابه.

وبالعودة لحساب شريف سلامة على "انستجرام"، آخر صورة جمعته بـ داليا مصطفى كانت بتاريخ 12 أبريل الماضي، أثناء الاحتفال بعيد ميلادها في هذا التوقيت.

وكتب شريف تعليقًا على الصورة: "كل سنة وأنتي في حياتي وحبيبتي.. كل سنة وأنتي طيبة"، لترد عليه داليا مصطفى: "حبيبي أنت".

داليا مصطفى تستأنف خلال الفترة المقبلة تصوير مشاهدها بمسلسل "روج أسود"، والتي تجسد فيها دور امرأة مطلقة.

شريف سلامة وداليا مصطفى أعلنا زواجهما عام ٢٠٠٧ بعد قصة حب جمعتهما لسنوات، وأثمر زواجهما عن أبنائهما سلمى وسليم.

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داليا مصطفى شريف سلامة نجوم الفن
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