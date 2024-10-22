تكريم أكرم حسني في احتفالية "الأب قدوة".. ويوجه رسالة لـ وزيرة التضامن (صور)

كتب - معتز عباس:

علق الفنان أكرم حسني على تكريمه من وزارة التضامن الاجتماعي في احتفالية "الأب قدوة" عن دوره في المسلسل الدرامي "بابا جه".

ونشر اكرم مجموعة صور له من تكريمه مع وزيرة التضامن، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "شكراً معالي وزيرة التضامن الاجتماعي دكتور مايا مرسي على تكريمي عن مسلسل بابا جه في احتفالية الأب القدوة".

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مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، محمد أوتاكا، سما إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، الطفلة لاڤينيا نادر، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

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