"أنتي جميلة وتستاهلي كل حاجة حلوة".. مروة صبري تدعم نادين نجيم بعد إنفصالها

كتب - معتز عباس:

وجهت الإعلامية مروة صبري رسالة إلى النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بعد أنباء انفصالها عن خطيبها.

وقالت مروة صبري خلال تقديمها برنامج "قعدة ستات" المذاع عبر قناة ألفا اليوم: "إنتي فنانة كبيرة ونجمة حلوة ومش حلوة عادي أنتي زي القمر، أنتي صاروخ وجميلة والناس كلها بتحبك وبتحلف بجمالك".

وأضافت: "أنتي تستاهلي كل حاجة حلوة، وتستاهلي راجل يشيلك على رأسه من فوق مش راجل يستغلك وياخد فلوسك"، مرادفة: "مش يمكن اكتشفت إنه بيخونها محدش عارف، مش يمكن كانت صابرة على حاجات كتيرة وساكتة لمجرد إنها بتحبه وزي أي ست بتحب قلبها بيحركها، سكتي على الاستغلال المادي وتتأخد فلوسك وسكتي على الهدايا اللي طلعت مضروبة لمجرد إنك بتحبيه".

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فاجأت النجمة نادين نسيب نجيم متابعيها برسالة غامضة ومثيرة للجدل ذكرت انها عزباء، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكانت نادين نسيب نجيم، أعلنت خطبتها فبراير 2023، من السوري ناريك ناربيكيان.

يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل 2024، والعمل من بطولة محمد الأحمد، كارمن لبس، من كتابة بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.

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