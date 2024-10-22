"على طريقة شحاتة أبو كف".. فنانون ورواد السوشيال يعلقون على أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات

كتب- مروان الطيب:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أزمة لاعبي نادي الزمالك واحتجازهم مؤخرًا في الإمارات بسبب التعدى على أحد المنظمين في المباراة التي جمعت نادي الزمالك ونادي بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وقام العديد منهم باستعادة مشهد الفنان الراحل نور الشريف من فيلم "غريب في بيتي" عام 1982، وتجسيده لشخصية لاعب نادي الزمالك شحاتة أبو كف الذي كان أيضًا يستعد لمباراته ضد النادي الأهلي إلا أن تم احتجازه بعد وجوده بأحد الأماكن المشبوهة في أحداث الفيلم وهو ما جاء متطابقًا لما يحدث على أرض الواقع.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني الذين ينتمون لجمهور القلعة البيضاء نادي الزمالك التعليق على الأزمة منهم المخرج الكبير عمرو عرفة الذي طالب بإنهاء الأزمة والإفراج عن اللاعبين وعلق: "يعني اللعيبة في الحبس وعاوزهم يعاقبوهم، طب استنى لما يخرجوا واحكم بعدها، الفرق شاسع بين الحالتين يا قبطان".

وجاء تعليق عمرو عرفة ردًا على تعليق الفنان نبيل الحلفاوي الذي علق على فرق التعامل بين إدارة ناديي الأهلي والزمالك مع الأزمة وقال عبر حسابه على "X": "الفرق شاسع بين الأهلي كمؤسسة رياضية عملاقة وناجحة وبين غيره من الأندية مش ببلاش ومش بالكلام واليفط، ارجعوا للمشكلتين بالأمس ورد فعل المسؤولين، هناك فرق".

كما علق الفنان الكبير صلاح عبدالله على الأزمة وإعلان المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك التفكير في الانسحاب من المباراة وعلق عبر حسابه على "X": "كزملكاوي مش موافق على عدم لعب النهائي".

تدور أحداث فيلم "غريب في بيتي" حول لاعب كرة القدم شحاتة أبو كف، الذي يحترف اللعب في صفوف نادي الزمالك وهو من سكان الصعيد، يقوم النادي بشراء شقة له، ولكن صاحبها بنصب عليه حين يبيع الشقة له ولسيدة أخرى مع ابنها، ليضطر الطرفان للعيش في بيت واحد وتتوالى الأحداث، وشارك ببطولة الفيلم كل من سعاد حسني، نور الشريف، حسن مصطفى، نبيلة السيد، هياتم، وحيد سيف، تأليف وحيد حامد، وإخراج سمير سيف.

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