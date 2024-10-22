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بالصور.. ريم سامي تتألق في أحدث ظهور لها من إسبانيا ومي عمر تغازلها

07:17 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

ريم سامي في إسبانيا

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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ريم سامي، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لها أثناء قضاء عطلتها في دولة إسبانيا.

ونشرت ريم، صورا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان جينز قصير.

وتفاعلت الفنانة مي عمر مع الصور، وعلقت: "أهلا يا جميلة".

ونالت الصور استحسان رواد "انستغرام"، وجاءت التعليقات، كالتالي: "وحشتيني أوي"، "احلى ريم في الدنيا"، " منورة أسبانيا أحلى ريم".

يذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلي، وإخراج محمد سامي.

ريم سامي في إسبانيا

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