شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل بصورة مع أحمد العوضي والجمهور يعلق

كتبت- نوران أسامة:

أثار الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل، بعد مشاركته صورة له، وهو يضرب الفنان أحمد العوضي'.

ونشر وائل، الصورة على حسابه الخاص بموقع "فيسبوك"، وعلق: "هنتكلم بس والله".

وجاءت عليه تعليقات الجمهور كالتالي: "لو عملت أيه معاه على قلبه زي العسل الغالي أخو الغالي برضه، أنت معاه في مسلسل فهد البطل ولاده قديم، أنت معاه في مسلسله الجديد، انت معاه في فهد البطلمش فاهمة قصدك، تقصد إيه؟".

يذكر أن الفنان أحمد العوضي يحضر لبدء تصوير مسلسل الجدي "فهد البطل"، والمقرر عرضه في رمضان 2025 بطولة أحمد العوضي، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام، كما أعلن انفصاله عن النجمة ياسمين عبدالعزيز مؤخرا.

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